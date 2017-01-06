簡嫚書與陳禕倫滾床單 喊男友不要看

演員簡嫚書與陳禕倫在植劇場「天黑請閉眼」飾演高中時代情侶，在粉紅色被單下，兩人擺出許多甜蜜表情與親密動作，讓簡嫚書直呼「男友不要看」。

簡嫚書與陳禕倫在「天黑請閉眼」飾演高中時代情侶，最新劇情中，兩人10年後重逢，又再次同處一張床，不過這次不是床上而是床下，一起「欣賞」黃尚禾打手槍。

在最新播出的內容，黃尚禾用聲音詮釋打手槍，讓人臉紅心跳，喘息聲搭配呻吟聲，光聽聲音就能夠知道他在做什麼，黃尚禾笑說，「通常我在拍戲前都會和導演討論要怎麼演，唯獨這場戲導演讓我自由發揮」。

拍攝現場躲在床底下的簡嫚書與陳禕倫，緊張又害羞，簡嫚書說，「好在黃尚禾是演技實力派，拍3-4次就OK了」。

「天黑請閉眼」雖是驚悚推理故事，但一開始還是安排床戲，讓觀眾有眼福，在粉紅色被單下的簡嫚書與陳禕倫，擺出許多甜蜜表情與親密動作，讓簡嫚書直呼「男友不要看」。

在新一集內容當中，兩人又有一場床戲，不過卻是在床底下，兩人緊密相貼，陳禕倫表示，「我手撐得很辛苦」。為了這幾場親密戲，陳禕倫還到處問人該怎麼辦，被告知說「事前工作一定要準備好」，不禁讓人想歪，原來指的是「刷牙」。1060106

(中央社)