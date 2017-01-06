花蓮市車禍 雙載機車1死1重傷

我要評比

花蓮市十六股大道與尚智路傍晚發生一起死亡車禍，一輛水泥預拌車疑和機車發生擦撞，雙載的1男、1女騎士分別捲入大車輪下，男子手臂遭輾斷傷重送醫，女子當場死亡，警方正釐清車禍肇事原因。1060106

(中央社)