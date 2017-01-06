部落大學新學期招生 歡迎相招來上課
高雄市原住民族部落大學105學年度第二學期新課程出爐!報名時間自即日起至3月10日止。市府原民會表示，選讀部落大學沒有入學考試，不收取學費，沒有學歷限制，凡年滿18歲者皆可報名。歡迎大家加入部大行列，一起相招來上課！
市府原民會說，部落大學有別於一般社區大學，教學成果多元，與高雄市立空中大學開啟合作後，選讀部大課程可抵修空大學分，目前已有兩位部大學員順利取得空大學士文憑，也有非原住民身份學員修習原住民語言課程，並自我挑戰參加原住民族語言能力認證測驗，而家住桃源區的布農族學員則攜眷共同參加「咖啡調製實務課程」，並考取專業咖啡師證照，開創事業契機，未來計畫在南橫公路賣咖啡。
高市府原民會主委谷縱．喀勒芳安表示，部落大學已成為實踐各種可能的好地方，它提供了終身學習，取得文憑的管道，更是推廣原住民文化，學習專業技能的好所在，非常歡迎市民朋友不分族群、學籍及年齡齊來共襄盛舉。
即日起歡迎民眾前往高雄市各圖書館、區公所、空中大學等地索取招生簡章，另外也可透過本市原住民社團、同鄉會、教會等索取相關資訊簡章報名，或至高雄部大網站及部大FB(搜尋高雄部大)下載報名表，或可親自至鳳山行政中心高市府原民會教育文化組(高雄市鳳山區光復路2段132號2樓)及高雄市立空中大學課務組戴先生(小港區大業北路436號)現場報名，報名專線：(07)7406511轉508或501部大行政人員，報名時間為週一至週五上午9點至下午5點。
(中時)
關鍵字：原住民族部落大學
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