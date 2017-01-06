川普向豐田施壓 日憂心美國保護主義抬頭

美國準總統川普5日在推特表示，豐田休想在墨西哥設廠，否則將課以重稅。川普不斷抨擊赴墨西哥投資的美國車廠，福特汽車剛打消投資念頭，矛頭即轉向豐田汽車，日媒批川普竟連外國廠商都要干預！日本產業界領袖則呼籲美國確保企業活動的自由。

川普在推特上說：「豐田汽車將在墨西哥的下加利福尼亞州（Baja）建廠，生產銷往美國的可樂那（Corolla）汽車。休想！若不在美國設廠，就要付巨額關稅。」

福特汽車（Ford）原計畫在墨西哥投資16億美元設廠，因遭川普批判，3日宣布取消設廠計畫。川普4日繼續說：「並非就此結束」，透露出將繼續干預企業的想法，而豐田是第一個被川普點名的外資企業。

豐田6日股價大跌，一度大跌3%，以下跌119點的6930點作收，跌幅為1.7%。日產、本田、馬自達等在美國設廠的日本車廠的股價也應聲下跌。日本投資人對美國保護主義抬頭的警覺心增強，出口各股賣壓重，6日的日經平均指數較5日下跌66.36點，以1萬9454.33點作收。

不過，豐田新工廠預定地並非在已設工廠的下加利福尼亞州，而是位於墨西哥中部的瓜納華托市（Guanajuato），2016年11月已舉行開工破土典禮，預定2019年正式生產，預定年產20萬輛車。

豐田社長豐田章男5日對此表示，「已經做了的事，就對雇用和地區社會有責任。」即，不考慮取消墨西哥設廠計畫。但他5日稍早在汽車工業團體的新年會上表示，「將進一步了解狀況後再做判斷」。

他還強調，「豐田過去30年在美國生產逾2500萬輛車，墨西哥廠並非從美國遷出而是建新廠，不會使美國的生產規模和雇用人數減少。豐田在美國有10個廠，13萬6千名員工，今後還會繼續在美國投資，期待今後與川普新政府合作。」

川普向豐田施壓引起日本產業界領袖的反彈，索尼社長平井一夫5日在拉斯維加斯召開的記者會上表示，「希望向各國領導人發出訊息，要求保障人、物、錢、訊息自由流動」。

日本經濟同友會小林代表幹事6日表示，在推特投稿的作法，與至今的政治潮流逆向而行的氣氛，讓人感到十分擔憂，期待川普在總統就職後能調整目前的作法。

龜甲萬醬油名譽會長茂木友三郎對川普的作法表示，短期來看要讓美國經濟變強，也許必須採取保護主義，但對長期而言，促進自由貿易是不可或缺的。

(中時)