年關將至，屏基送3000份雞湯給獨居長者

「雞湯送暖‧天使傳愛」獨居長者歲末關懷活動送3000份雞湯給獨居長者，屏東縣長潘孟安（前左3）騎自行車鳴槍開跑。（潘建志攝）

「雞湯送暖‧天使傳愛」獨居長者歲末關懷活動，偏遠地區長者請當地郵差代送。（潘建志攝）

「雞湯送暖‧天使傳愛」獨居長者歲末關懷活動，屏東縣長潘孟安（中）將雞湯送到屏東市獨居的林徐玉英阿嬤家中，讓阿嬤非常開心。（潘建志攝）

「阿嬤，阮給你送雞湯來啊！」由屏東縣政府、屏東基督教醫院、統一超商合辦的「雞湯送暖‧天使傳愛」獨居長者歲末關懷活動，今年宅配3000份雞湯給獨居長者，一些偏遠地區長者則請當地郵差代送，讓每位長者都能過個溫暖健康的年。

雞湯送暖活動已邁入第15年，雞湯數量也從最初的400份增加至今年的3000份。10日開始將由各鄉鎮市公所志工分送，部分山區偏鄉的長者，預估180份雞湯，則委由當地郵差幫忙送。

昨日舉行記者會，包括縣長潘孟安、屏基院長余廣亮、屏東郵局長尤素珍等，和6名郵差一起鳴槍，騎自行車將第一份雞湯，送到屏東市獨居的林徐玉英阿嬤家中。看到這麼多人關心，阿嬤紅著眼眶說，「這麼多人來看我，真的足歡喜。」

除了送雞湯外，屏基14年前也為阿嬤家中裝設緊急救援通報服務，阿嬤早晚都要按下平安通報鈕，屏基若沒收到訊息，就會通知里長或派出所前往查看；阿嬤若發生突發狀況也能按下按鈕通報，確保獨居生活安全。

屏基表示，今年因經濟不景氣，雞湯數量比去年少300份，所幸有統一超商的零錢捐款，還有多個慈善基金會、醫事團體及小額捐款者的愛心支持，終於達成募款目標，也希望往後有更多民眾投入愛心，讓長者能過個溫暖的年。

(中時)