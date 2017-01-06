陸產大飛機C919 計畫Q1首飛
中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）表示，C919陸產大型客機計畫在今年第1季首飛。中國商飛公司C919首架飛機已於2016年12月25日交付試飛中心。
澎湃新聞今天報導，C919陸產大型客機於2015年11月2日總裝下線，這代表C919首架機的機體大部段對接和機載系統安裝工作完成，已經達到可進行地面試驗的狀態，經歷了系統集成試驗、靜力試驗、機上試驗、試飛準備等多個過程。
商飛一名消息人士透露，首飛前的主要試驗都已經完成。公司內部排的時間表，計劃於2017年2月首飛，但為了確保首飛順利進行，還有許多細節需要準備、調試，因此計畫時間不一定準確。
報導說，截至目前，C919大型客機訂單數達570架。
2016年的珠海航展上，中國商飛與東方航空簽署合作架構協議，東方航空成為C919大型客機的全球首家用戶。浦銀租賃向中國商飛訂購20架C919大型客機，中信金融租賃向中國商飛訂購36架C919大型客機。1060106
(中央社)
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