台積電贈平安站寶貝球 盼寒士飽可夢
台積電8廠高階主管今天化身「飽」可夢訓練師，齊聚人安基金會新竹平安站，將號召員工合捐響應認桌及應急紅包，讓今年寒士吃飽30尾牙活動能順利進行。
新竹平安站每年舉辦「新竹區寒士吃飽30」活動，邀請寒士、街友、獨居長輩等人齊聚圍爐，今年預計辦理120桌，邀請1200名弱勢族群來享用一年一度的圍爐宴，但目前為止，認桌僅達5成，尚缺新台幣60萬元。
台積電8廠廠長王錦焜得知即將到來的「寒士吃飽30」尾牙活動尚缺經費，主動號召員工合捐響應認桌及應急紅包，更呼籲平民助貧民，助新竹寒士享有一頓團圓暖食。
王錦焜今天與公司多名主管一起到新竹平安站，並化身「飽」可夢訓練師，開啟神奇寶貝球，佳餚獻給寒士們，讓寒士感受到吃飽不是夢想，也希望可以達到拋磚引玉的目的，祈求寒士們每年所期望的尾牙宴如期舉行不會落空。
王錦焜表示，社福界最怕遇到募款寒冬，今年確實衝擊社福捐款，人安新竹相對嚴重，呼籲大家天氣冷，別讓愛心也凍起來。新竹平安站長林俊智則說，景氣雖冷，但也別忘了關懷，一句短短關懷，一份力量，都能溫暖他們的心。
新竹平安站表示，人安、創世、華山策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」愛心尾牙，宴請寒士、街友暨獨居長輩、待拉單媽，今年將於22日於新竹縣竹北前夜市舉行，目前經費尚缺，盼社會大眾共襄善舉。1060106
(中央社)
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