越外長：促進與鄰國和大國的關係
越南副總理兼外交部長范平明表示，越南重視維護和平、穩定，願與各國一起努力實現互利互贏，主張深化戰略夥伴和全面戰略夥伴關係，促進與鄰國和大國等國的外交關係。
越南媒體今天報導，范平明（Pham Binh Minh）昨天受訪時簡介去年越南重要外交成就以及今年和未來外交主要方向與政策，做了以上表示。
他指出，去年越南與各夥伴建立的戰略夥伴關係和全面戰略夥伴關係不斷深入發展，中國大陸、美國、法國和印度等大國領導陸續訪越，越南與鄰國間外交活動也十分活躍。
越南去年積極落實多邊外交政策，包括參與聯合國各主要機制、與東協各國攜手完成東協共同體建設各項目標及推動融入國際社會等。
至於今年和未來外交政策的主要方向，越南將在遵守獨立自主和國際法的基礎上，堅持「成為國際社會所有國家的朋友」與「多樣化、多邊化發展對外關係」的方針，促進多邊外交政策。
他說，越南是2017年APEC峰會東道國，越方將全力做好準備工作，成功主辦此次峰會，藉此提升國家地位和國際形象。
范平明認為今年南海局勢可能會更加緊張且難以預料，但肯定越南堅持在遵守國際法的基礎上透過和平措施解決所有爭端的一貫主張，尤其是1982年聯合國海洋法公約。1060106
(中央社)
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