高永光就任亞太學院校長 推產學合作
前考試院副院長高永光接任亞太創意技術學院校長，今天舉行就職典禮。他說，未來學校將與怡盛企業集團結合，培育航空技術服務、物業管理等技職專才，讓學子畢業即能就業。
因少子化衝擊，亞太創意技術學院招生遇瓶頸，一度面臨退場，去年8月由怡盛集團董事長黃平璋接手，展開校務整頓，校方並延攬前考試院副院長高永光接任校長，今天在校內圖資大樓舉行校長就職典禮，立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎等人均到場觀禮祝賀。
高永光在考試院任期仍有3年多，因受董事長黃平璋對技職教育感召，以及對青年學子、台灣未來出路的擔心，毅然提前離職，由政界轉往學界，扛起亞太突破困境重任。他說，未來主要會加強實務訓練，「讓學生進來就準備能夠進入職場」，期許提升亞太成為技職院校的領頭羊。
高永光指出，未來學校發展方向將與怡盛企業集團結合，以物業管理、建物安全為重點，也會培育觀光休閒、航空服務的人才，新學期預計新增物業管理、航空人員技術、建物安全3科系，部分科系如航空技術服務，會運用停招科系教師專長，並結合其他新元素，培育航空技術與服務管理人才。
他說，少子化是每個學校要面臨的問題，與董事長黃平璋有共識，將朝「小而精、小而美」發展，未來目標學生數希望維持在5000人左右規模，戮力使校務穩健成長。
亞太創意技術學院董事長黃平璋表示，將分階段投入資金，全力改善學校軟硬體設施，如整建餐廳、宿舍、提昇學校E化設施、禮聘優良師資、提供學生獎學金及至怡盛企業海外及其它具夥伴關係企業實習機會，讓就學即是準備就業的開始。1060106
(中央社)
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