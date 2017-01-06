鼓勵下載App 鳳一戶政好禮大放送

下載APP可參加抽不鏽鋼快煮壺活動。（吳江泉翻攝）

「手機APP也可以申辦戶籍謄本！」高雄市政府為了翻轉戶政服務，讓市民「幸福有感」，率先全國建置「高雄市戶政線上e指通」APP，提供23個線上申辦服務及42個線上預約項目，歡迎民眾踴躍到鳳山區第一戶政事務所，參加下載APP抽不鏽鋼快煮壺活動。

高雄市政府民政局長張乃千表示，為了讓忙碌的高雄市民感受「幸福，就是這麼簡單」，於去年7月率先全國建置「高雄市戶政線上e指通」APP，民眾只要利用智慧型手機下載這款APP，即可於線上申辦高達23種戶政業務，再利用自己方便的時間到戶政所，免等待、立即取件。另外，也可以利用線上預約功能，指定戶政所及辦理時間，快速又方便。

鳳山區第一戶政事務所主任歐敏信表示，為了推廣「高雄市戶政線上e指通」APP，即日起至6月4日止，民眾持智慧型手機下載「高雄市戶政線上e指通」APP，將下載畫面出示給戶政所人員確認後，留下連絡電話，即可參加106年1月10日及6月5日兩次抽獎機會，共抽出6位幸運兒贈送精美不銹鋼快煮壺，詳情請上鳳山區第一戶政事務所網頁最新消息查詢，或電話洽詢活動聯絡人(07)7429784分機213施小姐。

(中時)