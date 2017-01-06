鼓勵下載App 鳳一戶政好禮大放送
「手機APP也可以申辦戶籍謄本！」高雄市政府為了翻轉戶政服務，讓市民「幸福有感」，率先全國建置「高雄市戶政線上e指通」APP，提供23個線上申辦服務及42個線上預約項目，歡迎民眾踴躍到鳳山區第一戶政事務所，參加下載APP抽不鏽鋼快煮壺活動。
高雄市政府民政局長張乃千表示，為了讓忙碌的高雄市民感受「幸福，就是這麼簡單」，於去年7月率先全國建置「高雄市戶政線上e指通」APP，民眾只要利用智慧型手機下載這款APP，即可於線上申辦高達23種戶政業務，再利用自己方便的時間到戶政所，免等待、立即取件。另外，也可以利用線上預約功能，指定戶政所及辦理時間，快速又方便。
鳳山區第一戶政事務所主任歐敏信表示，為了推廣「高雄市戶政線上e指通」APP，即日起至6月4日止，民眾持智慧型手機下載「高雄市戶政線上e指通」APP，將下載畫面出示給戶政所人員確認後，留下連絡電話，即可參加106年1月10日及6月5日兩次抽獎機會，共抽出6位幸運兒贈送精美不銹鋼快煮壺，詳情請上鳳山區第一戶政事務所網頁最新消息查詢，或電話洽詢活動聯絡人(07)7429784分機213施小姐。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。