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65歲國寶金士傑 被5歲兒女一句話融化

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65歲國寶金士傑 被5歲兒女一句話融化
金士傑(左)及卜學亮出席簽名會。(果陀提供)
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第200場演出後，金士傑(右起)及導演楊世彭及卜學亮和觀眾合影。(果陀提供)
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金士傑(左)及卜學亮俏皮做出迎接金雞年的表情及動作。(果陀提供)
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兩人的拍照動作有趣可愛。(果陀提供)
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金士傑開心幫粉絲簽名。(果陀提供)
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漸凍人協會盼獲得社會大眾的支持與重視。(果陀提供)

金士傑、卜學亮主演的果陀舞台劇《最後14堂星期二的課》5日演出第200場，兩個硬底子演員在台上精彩的表演，獲得台下觀眾如雷掌聲。結束後，卜學亮自掏腰包買了200個杯子蛋糕，拼成200的字樣，相當有心，會後也辦了小型簽名會，現場有來自廣州、新加坡等地的年輕觀眾，也有在台大唸書的交換生，對於能近距離看到偶像，興奮之情溢於言表。

「國寶」金士傑2016年12月29日剛過65歲生日，當時他在杭州拍電影，因為一對5歲的寶貝兒女嚷嚷說「拔拔，我們要吃你的生日蛋糕」，他立刻向劇組告假，只睡兩小時便飛奔到機場搭機回台，共享天倫之樂。5日200場演出時，他太太也到場觀賞，分享說，5年前《最後14堂星期二的課》首演時還挺著大肚子，一晃眼卸貨了，一對龍鳳胎兒女也5歲。

卜學亮這5年來和金士傑同台演出200多場，他在台上說，「演了這部戲，我才開始喜歡自己，也希望這部戲帶給大家不同收穫。」他因戲結緣，了解漸凍人需要的幫助，也在心中默許，希望這個戲可以一直演下去，即使劇中他飾演的米奇換了其他演員，也能讓更多人了解漸凍症；卜學亮除了持續捐款，盡自己小小心意，日前在臉書po出冰桶挑戰照片，證明行善的心絕不是口號而是一份心意。

《最後14堂星期二的課》至今吸引百位名人、數10萬名觀眾走進劇場，無一不熱淚好評，包括林青霞、張小燕、嚴長壽、蔡琴、張清芳、蔡康永、黃子佼、天心、林依晨、HEBE、Ella等人，打破原本大眾對於死亡既定嚴肅印象，金士傑、卜學亮用幽默表演方式深入人心，金鐘影后林依晨曾表示：「這齣戲有著更多厚度和層次，反而在看似該笑的地方哭了。」

林青霞亦提到：「怎麼能演得讓人又哭又笑啊！好精彩。」蔡琴寫：「卜學亮的深度在這齣戲裡平實的流露出來；他就像水，金士傑是條會游的魚，兩者缺一不可。」《最後14堂星期二的課》劇本好、導演實力堅強、演員更有這樣的魔力，是台灣近20年來在最短時間、演出最密集的舞台劇。

台北 城市舞台

1月06日(五)19:30 *第201場

1月07日(六)14:30 *第202場

1月07日(六)19:30 *第203場

1月08日(日)14:30 *第204場

購票請洽兩廳院售票系統。

(中時)

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果陀劇場官方網站
關鍵字：卜學亮金士傑最後14堂星期二的課果陀舞台劇
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