保生大帝神禡複製木刻版 送返興濟宮

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國立臺灣歷史博物館典藏的「保生大帝神禡木刻版」，早年是興濟宮舉辦清醮盛事時印製版畫，供信眾迎回貼在家中消災解厄、引福歸堂之用，日前再製仿製品，6日送返興濟宮。（國立臺灣歷史博物館）中央社記者鄭景雯傳真 106年1月6日

國立臺灣歷史博物館典藏的「保生大帝神禡木刻版」，早年是興濟宮舉辦清醮盛事時印製版畫，供信眾迎回貼在家中消災解厄、引福歸堂之用，日前再製仿製品，今天送返興濟宮。

國立臺灣歷史博物館與台南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，今天上午在興濟宮舉辦「迓神禡─保生大帝神禡木刻版回家」活動。

「保生大帝神禡木刻版」是國立臺灣歷史博物館典藏品，早年是興濟宮舉辦清醮盛事時印製版畫，供信眾迎回貼在家中消災解厄、引福歸堂之用，而印製出來的版畫就稱為「神禡」或「大符」。本件木刻版因故流失，數度易主，最終典藏於臺史博。

臺史博與興濟宮共同依據原件進行研究、仿製計畫，現已完成仿製品製造，特別藉著國立成功大學、興濟宮與臺史博合辦「虎爺暨動物神祇信仰國際學術研討會」開幕場合，舉辦回家的公開儀式。

這件木刻版代表著廟方與信眾互動的文化與歷史，在地民眾所建立起來共同的宗教信仰記憶，是珍貴的民俗文化。因原件文物年代已久，無法再執行原來宗教功能，博物館利用現代科技以擬真仿製品，讓物件回到歷史現場，經由公開「迓神禡」的過程，使這座保生大帝神禡木刻版得以再續祈福並安定人心的功能。

臺史博與興濟宮此次的合作，樹立政府與民間文化合作範例。博物館負有保存維護文化資產之責，雖然文物典藏於博物館典藏庫房中，得到妥善與專業的保存，卻失去與地方信眾記憶與情感的連結。

這次臺史博將珍貴的文物透過仿製計畫，讓仿製文物回到原出的文化脈絡中，信眾拾回信仰記憶，原件文物仍可藉由博物館專業的保存與維護技術延長生命，文物透過科技得以再生與重現，有助於地方歷史文化的重建。1060106

(中央社)