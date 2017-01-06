愛情的力量 謝淑薇布里斯本最佳的一次

謝淑薇日前告別單身，今天和搭檔席格門在布里斯本女網賽雙打止步4強，不過謝淑薇賽後表示，「這是第一次在布里斯本站打的最好的一年，往年來到這裡都表現失常。」

寶島女將謝淑薇和德國選手席格門（Laura Siegemund），在4強對上美國的瑪蒂克桑茲（BethanieMattek-Sands）和印度好手蜜爾莎（Sania Mirza），台、德組合最終4比6、3比6落敗。

謝淑薇賽後在臉書粉絲團「夢遊寫真人謝淑薇Suwei Hsieh」也指出，比完賽皮膚隨著膠帶一起被撕下來，要休兵幾天，也不能練習了。

謝淑薇解釋，第1天纏腳要拆掉的時候，因為用了超黏噴霧，確保膠帶不會移動、脫落，導致小腿皮膚整個黏在膠帶上，「防護員大力拉扯導致我因為過於疼痛而尖叫不已…今天就換皮掉下來了…。」

「原本想要好好調整備戰澳網，這下好了，皮在這奇怪的位置上掉了。」不過謝淑薇說，還好腳踝包的很扎實，這個星期奔波無虞。1060106

(中央社)