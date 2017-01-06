象牙海岸解甲歸田戰士叛變 占中部城市

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法新社記者表示，位於布亞克市（Bouake）的象牙海岸最大軍營附近今天傳出重武器開火聲，布亞克市內至少有兩個警察局遇襲。

不願具名的1名士兵告訴法新社，「整編入軍方的前戰士叛變，他們要求發給每人500萬非洲法郎（8000美元）加上一間住宅。」

路透社報導，軍方消息人士今天表示，象牙海岸中部城市布亞克今天凌晨爆發槍戰，解甲歸田士兵攻擊警察局奪取武器後，占據出入布亞克各據點。

居民表示，凌晨約2時（格林威治時間2時）傳出猛烈開火聲，其後開始緩和，零星槍聲持續到上午稍晚。

1名軍官在布亞克透過電話表示，「城市已被前士兵控制。他們有很多人集結在城市的北部和南部出入口。我們維持警戒，正等待上級指示。」

位於商業中心阿必尚（Abidjan）的象牙海岸軍事總部1名官員表示，增援部隊正派往布亞克。1060106

(中央社)