吳敦義：九二共識非一黨或個人可推翻

前副總統吳敦義今天對美國學者談及兩岸政策時表示，「九二共識、一中各表」不是任何一個政黨或個人可推翻，在雙方政府未達成重大改變前，「一中各表的九二共識依然存在」。

哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」下午拜會吳敦義。哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫、史汀生中心傑出研究員暨東亞計畫主任安容瀾等學者出席。

來訪學者表示，最近政治情勢有所演變，國民黨未來的選舉，不只是領導人的人格特質、能力，還涉及政治光譜的問題，想了解吳敦義的看法，「我們也知道你也具備這些特質」，學者也關心國民黨未來的大陸政策。

吳敦義說明「九二共識、一中各表」的由來，強調兩岸在前總統馬英九上任後，維持8年的穩定和平，是因為九二共識、一中各表，還有馬英九堅持在中華民國憲法架構下，維持兩岸不統、不獨、不武。

學者說，聽起來國民黨以後的大陸政策，會恢復繼續馬英九的政策方向。吳敦義說，如果說要恢復是恢復1992年的共識，如果只講九二共識，陸方會強調一中原則，因此一定要講「一中各表」，「一中各表的九二共識」不是任何一個政黨或個人可以改變或推翻的，這點非常重要。

吳敦義強調，雙方要用鄭重、完整程序才能做任何重要改變，在沒有雙方政府達成重大改變前，「一中各表的九二共識依舊存在」。

學者說，問題是今年以來，台灣人民不接受這個說法，在這個情況下繼續使用這個說法，國民黨是否會沒有競爭力？

吳敦義說，「九二共識」是歷史存在事實，誰都不能用橡皮擦抹掉，總統蔡英文兩次競選都說要「維持現狀」，也就是馬英九任內的現狀，除非兩岸國家最高元首透過海基會與海協會同意廢掉，那到時候再說，現在並沒有廢掉的狀況。

外傳吳敦義9日將正式宣布參選黨主席。吳敦義說，許多同志對他有期許和鼓勵，認為他在黨有困難的時候應該勇於承擔一部分的責任，「我必須鄭重地考慮」，9日跟外界報告。1060106

(中央社)