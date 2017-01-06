台中椪柑大馬推廣 盼春節銷售長紅

台灣台中市石岡區農會一行人，今日在吉隆坡舉行「2017台中市優質椪柑馬來西亞上市行銷」記者會，希望透過這個獲得全球優質認證的產品，成功打入大馬春節市場。

這項記者會今日在吉隆坡翠恆宴會廳舉行，除了石岡區農會成員外，駐馬來西亞台北經濟文化代表處顧問劉邦全也出席。

石岡區農會總幹事張東海表示，因產期接近過年，「大吉大利」的椪柑成為東南亞地區民眾過年最佳伴手禮，基於送禮習俗，椪柑市場需求高，台中市椪柑海外行銷總量，大馬與新加坡就佔了一定的比例。

他說，台中市椪柑金橘色的外皮相當討喜，其品質佳且汁多甜度夠，從去年底開始，來自大馬、新加坡及汶萊等東南亞國家更指定台中市椪柑為過年最佳伴手禮，促使今年椪柑訂單就高達100噸，並已陸續出貨至大馬與新加坡。

他透露，去年在台中市市長林佳龍的大力支持及台中市政府農業局的輔導下，石岡區農會取得了全球優良農業規範GLOBAL GAP及ISO 22000 包裝場的雙認證，這也是台灣第一家取得柑橘類國際認證的農民團體，在農業局及農會的品質保證下，希望將台灣台中最好吃的椪柑推廣給東南亞的民眾。

推廣部指導員傅裕欽補充，目前台中椪柑品質透過全球優良農業的規範，從農場的栽培管理規範、食品安全訓練、人員管理工作職場規範、進而注重員工福利、提倡環保概念以及通過食品安全認證的包裝，進行高規格的分級、選別、包裝，以達到安全、優質、衛生的友善農業目標，讓每個人都能吃到幸福的椪柑。1060106

(中央社)