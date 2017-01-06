新片看板 同盟鶼鰈尬鐵道飛虎
好萊塢男星布萊德彼特主演「同盟鶼鰈」，迎戰香港影星成龍的「鐵道飛虎」、中國大陸演員胡歌反派演出「那年夏天，你去了哪裏」，以及導演葉天倫新片「西城童話」。
1.同盟鶼鰈（Allied）是奧斯卡金像獎導演羅勃辛密克斯（Robert Zemeckis）執導，好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與金獎影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）主演。描述二次大戰期間，一對情報員夫妻深愛彼此，但面對疑慮與危險，不得不互相猜疑，考驗兩人忠誠度、身分與愛情。
2.鐵道飛虎（Railroad Tigers）是中國大陸導演丁晟執導，集結成龍、王大陸、黃子韜、王凱等人演出，描述1941年抗日戰爭期間，魯南地區一群鐵道工人，在鐵道游擊隊隊長「馬原」召集下，用工作經驗成功阻擊日軍突襲，並為百姓奪取生存需要補給。
3.那年夏天，你去了哪裏（Cherry Returns）取材美國真實綁架案件，中國大陸演員胡歌飾演高智慧殺人犯，描述被綁架撕票的女孩「袁寧櫻」，12年後竟然活著回家，讓全家人非常驚喜，沒想到生活再起波瀾，家裡接二連三發生命案，讓姊姊漸漸對她產生懷疑。
4.西城童話（The Mad King of Taipei）是導演葉天倫執導，以台北西門町為電影場景，演員李李仁、郭書瑤、楊貴媚主演，描述流浪漢「西門慶」某次出面幫擺地攤少女「小虎」擋掉地痞流氓，被「小虎」發現不為人知的過去與傷痛，決心協助「西門慶」走出陰影，「西門慶」也幫她找回母女親情。1060106
(中央社)
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