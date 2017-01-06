帝國之子面臨解體危機 續約商談中
因出色演技深獲觀眾支持的南韓偶像時完與炯植，所屬團體帝國之子（ZE:A）明天將迎來出道7週年，同時與所屬公司的專屬合約期滿，面臨解體危機，續約與否仍在商議中。
韓團帝國之子出道屆滿7年，去年推出精選輯「CONTINUE」後，成員旼佑與泰憲相繼入伍，團體活動幾乎停擺；部分成員目前專注於演員工作，也有可能轉投其他以演員為主的經紀公司。
南韓媒體Star News報導，帝國之子目前所屬公司明星帝國娛樂（Star Empire Entertainment）表示，部分成員目前仍有拍攝工作，還有幾名成員正在軍中服役，尚未能討論出具體結論。
帝國之子近年團體活動雖減少，但成員仍活躍於各領域，無論在電影、電視劇、綜藝與音樂劇活動上，都有出色表現。
成員光熙自出道以來在各大綜藝節目都有吸睛表現，去年中成為人氣節目「無限挑戰」班底後，人氣更是扶搖直上。
投入演員工作的時完在電影「正義辯護人」及電視劇「未生」中大展演技，成功獲得多項戲劇類獎項肯定，還有「演技派偶像」之稱。
同樣跨足電視劇與音樂劇領域的成員炯植與桐俊也不遑多讓，炯植主演的KBS 2TV古裝劇「花郎」與桐俊參演的連續劇「閃耀的恩秀」都正在熱播中。（譯者：中央社廖禹揚）1060106
(中央社)
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