高雄》大社蜜棗今年產量少5成 價格漲3成
高雄市大社區蜜棗已進入盛產期，大社區公所與大社區農會將於14日及15日在觀音山下的大覺寺前廣場，舉辦「大社三寶─蜜棗、芭樂、牛奶」展售會，歡迎民眾參與。
農會總幹事陳宏誠說，今年因歷經莫蘭蒂及梅姬颱風侵襲，蜜棗產量減少5成，價格漲了3成，但因全面採用網室栽培，減少農藥使用，甜脆皮薄多汁的品質不變；今年因為量少價格漲，去年一盒3公斤重的蜜棗價格450元，今年漲到650元。
大社區公所與農會今天召開記者會，為今年蜜棗代言，區長陳世昌、市府農業局副局長鄭清福、農會總幹事陳宏誠及多位市議員都出席，鼓勵民眾踴躍選購大社蜜棗。
農業局副局長鄭清福說，高市生產的棗子比他縣市好很多，去年全國棗子評鑑，前12名統統由高市包辦，大社蜜棗獲冠軍，今年蜜棗因受颱風影響，外觀「皮衫」有些差外，水分及甜度都和往年一樣。
區長陳世昌表示，大社是棗子的故鄉，棗子是大社的驕傲，14日有棗子選拔，15日在大覺寺前有一系列活動，包括三寶遊樂園闖關、擠牛奶、DIY水果噴泉、城堡溜滑梯等，另從7日起在高鐵站、文化中心等人多的地方有快閃活動，民眾打卡，前250名送紀念品，歡迎民眾參與。
陳宏誠說，大社棗子栽培面積約150公頃，去年因受兩個颱風影響，有30公頃棗子田受損放棄，棗農把希望放在今年；通常農曆過年前，「珍寶」蜜棗先上市，多汁肉脆口感略帶微酸，風味獨特；過完年後，「珍蜜」接著登場，屬於晚熟品種，有的1顆動輒5、6兩，果肉清脆多汁。
今年除了大家熟知的珍寶、珍蜜外，大社更栽培出新品種「珍愛」，陳宏誠形容是結合珍寶與珍蜜的優點，堪稱是「寶蜜優生寶寶」，果肉細緻多汁，預定19日正式亮相；他強調，今年蜜棗可以網購，農會可提供宅配，但因量不多，將以量接單。
(中時)
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