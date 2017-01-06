開運祈福 中市元保宮將發送「沉香祈福錦囊」
開春祈求好運到，許多廟宇都會在農曆春節期間發放發財金，台中市有200多年歷史的元保宮今年與企業合作，特別準備裝有沉香的「沉香祈福錦囊」，分別於1月11日與農曆春節期間發送給信眾。
三森集團董事長陳三榮指出，該公司利用高科技農業大量栽種沉香，同時解決沉香供應與森林保護的目的，早年，沉香因數量稀少、價格昂貴，非一般人可使用，為了讓人人都能擁有沉香，特別與元保宮合作，將發送給民眾。
陳三榮說，第一批準備了1111個沉香祈福錦囊、將於1月11日上午11點發送，第二批則準備了1萬個沉香祈福錦囊、於1月28日起的春節期間發放給來廟裡拜拜的民眾，錦囊內還放有提供正能量的詩籤、約1公克重沉香，希望藉此將神明的祝福帶給大家。
元保宮總幹事賴振聲說，沉香在歷史上是有名的有福氣的東西，古代視它為寶物，這次要贈送的沉香皆經過3天法會加持，盼達到保平安的功效。
(中時)
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