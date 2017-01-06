一例一休效應 台鐵產、企兩工會互槓

台鐵企業工會文宣組組長吳長智（左2）宣示企工的立場，春節假期疏運旅客責無旁貸。（圖／台鐵提供）

台鐵產業工會理事長王傑（左2）表示，春節假期工會員工可依法休假。（圖／台鐵提供）

一例一休新制上路，引起台鐵兩個工會互槓！產業工會理事長王傑表示，會把工會的聲明寄給鐵路局，讓員工在4天春節假期依法休假，不會使用遞交請假單的程序，因為依法無必要。王傑說，產業工會拒絕接受原定的班表，希望鐵路局重新安排班表，讓他們在春節期間得以休假。

產業工會主要由運務人員組成，大約1、2千人，主要訴求是以《勞基法》條文為依據，爭取合法休假權。亦即資方若要求員工在休假期間來上班，必須先徵得勞方同意，絕不能強制。

企業工會則有13000人左右，組成人員幾乎包括台鐵各個階層，他們認為連續假日期間休假或罷工，以免犧牲民眾權益；並且強調在重要節日期間疏運旅客，鐵路局員工責無旁貸。

企業工會發表聲明指出，並不希望「勞勞相爭」（產工、企工兩會），但目前產業工會人數尚不足，並非正式工會，與資方無協商權，員工權益還是要透過企業工會來爭取。

日前企業工會曾動員3000多人到立法院陳情，提出三項訴求：營運獎金併薪資案、危險津貼案、乘務旅費調整案。已獲數名立委支持，要求行政院儘速處理；如果政府不能體察台鐵員工委屈，企業工會不排除在春節「前」（避免影響疏運）發動警告性罷工。

大致上，一例一休上路後，台鐵員工加班費不增反減，企業、產業工會均感不滿，但產工努力的目標是先爭取合法休假，企工則偏重爭取待遇、津貼，雙方見解不同，摩擦也浮上檯面。

(中時)