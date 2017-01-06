防範未然 百貨商場消防演練
農曆春節將至，為保障民眾出入公共場所安全，並提升市民防災意識，新北市消防局第一救災救護大隊於今（6）日上午10時，至板橋縣民大道誠品生活股份有限公司新板分公司舉辦「106年春節強化場所編組暨火災搶救演練」。
演練模擬商場一樓餐廳因炊事不慎引起火災，內部員工發現後，立即啟動自衛消防編組，並透過防災中心監控現場狀況並隨時通報119並結合消防人員救援、雲梯車升梯救援、傷患緊急救護等專業作為。
現場以「災害發生之通報及初期作為」、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」等7項科目進行演練，，藉以提升員工面對火災初期應變與防災技能，強化賣場防火管理及消防人員災害搶救應變能力，提供消費者安全無虞的場所。
第一大隊大隊長尚少華提醒民眾，至各公共場所休閒消費時，應注意避難逃生路線及消防安全設備的位置，一旦發生災害時，應保持鎮靜，切勿驚慌，聽從現場人員之指示。
(中時)
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