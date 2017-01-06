龔遵慈珠寶展只剩5件作品 藏家快搶

龔遵慈珠寶展推出小熊胸針，萌樣融化人心，35萬元。(林哲良攝)

龔遵慈重新將鈴蘭花融入設計，充滿龔式風格，150萬元。(龔遵慈提供)

此作品運用黃翡與白翠打造，十分典雅，68萬元。(龔遵慈提供)

久見的Art Deco風格設計又重新在龔遵慈作品中可見。(龔遵慈提供)

此紫水晶胸針出自龔遵慈兒子之手，讓作品更具傳承意義。(龔遵慈提供)

此葡萄石胸針出自龔遵慈女兒之手，作品同樣具傳承意義。(龔遵慈提供)

國內珠寶設計師龔遵慈珠寶設計展將在今起到1月14日，於晶華酒店701室展開，往年珠寶總是未亮相就被收藏家預訂一空的作品，在去年共做出28件作品，至去年6月前做出的8件作品都已全數售出，而至今尚有5件仍在等待有緣人，讓龔遵慈也嘆感受到景氣寒冷。

今年龔遵慈復刻23年來喜愛的設計元素，如鈴蘭花、海芋與小熊等作品，讓作品充滿濃濃龔式風格，鈴蘭花胸針就採用60公分長、20公分翠玉板打造翡翠綠枝，配合上溫潤白色的鈴蘭花，且花心還刻意挖空，可見細膩工法，另一款黃翡與白翠打造的胸針，同樣典雅，還有久未在其作品出現的Art Deco風格作品，今年也藉珍珠、紅寶與瑪瑙打造出胸針。

另外，在今年作品之中，還有兩件胸針是出自龔遵慈子女之手，一是出自兒子之手的紫水晶搭配藍色月光石的胸針，女兒則負責葡萄石胸針，讓珠寶設計更充滿溫馨感；此外，龔遵慈喜愛的小熊珠寶今年也採用藍玉髓、粉晶、鑽石與粉紅珊瑚創造萌樣，且講求對稱，在打磨上更是需要功力。

只是，龔遵慈也說，去年伴隨著緬甸許多礦區封礦，讓翡翠貨源短缺、價格飆漲，而達得到她標準的翡翠本就已經少見，加上價格飛漲，就連藍色月光石價格也翻倍，讓她笑說，什麼都漲，但買氣仍是冷清，不過她也尋覓到白、綠玉髓來取代翡翠所需的色澤，讓作品依舊搶眼。

(中時)