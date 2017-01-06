溫昇豪：性教育不應迴避 贊成讓孩子早點理解

溫昇豪（中）和巧虎及好朋友合照。(全民大劇團提供)

兒童界巨星巧虎，這次又帶著新電影來台灣囉！巧虎第三部電影《巧虎繪本王國歷險記》將於13日上映，為了與更多小朋友同歡，6日特別將首映見面會結合公益，邀請到自閉兒福利基金會、唐氏症基金會、兒童燙傷基金會、家扶基金會、兒福聯盟等5個社會公益團體一共300名小朋友，希望巧虎能把快樂帶進小朋友的心中。

溫昇豪談到4歲女兒小晴天，瞬間化身為女兒奴，他坦言女兒小晴天超黏，只要爸爸在家，永遠是黏TT，他並笑稱女兒超愛巧虎，「生了小孩才知道巧虎威力強大，爸媽說遠不及巧虎說，像小晴天超愛巧虎，舉凡爬樓梯要扶好，要跟朋友分享，要刷牙，都是巧虎教的！」

郁方則帶著快滿四歲的女兒Rachel出席，她自稱是「巧虎大戶」，訂戶年紀長達10年，兩個上國小的兒子現在還會跟著女兒一起看巧虎。

話鋒一轉，當談起近期爭議不斷的國小五年級教材已經開始教性教育議題，溫昇豪表示，「我覺得華人很偽善，性是健康的不應該迴避，而是要用對的教育方式去引導，現在網路發達，我贊成要早點讓孩子理解，但不用刻意強調行為，而是導正性教育。」

對此，郁方也說：「我希望自己教孩子，比在學校教更好，父母教導性是比較自然，前陣子國小四年級大兒子Ryan看電視播保險套廣告，兒子問：「媽媽你猜她們接下來要幹嘛，我就回答「她他們要愛愛，然後要生小孩。」父母正面回應性教育還是最好的方式。

(旺報)