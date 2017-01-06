禮輕情意重 偏鄉學童拿到這個好開心
禮輕情意重！農曆過年將近，阿瘦皮鞋與台灣聖心文教基金會攜手在年前送暖到屏東，2000袋愛心文具組紛紛送到偏鄉16間小學，雖然只是簡易的鉛筆、橡皮擦，但小朋友拿到時仍是開心不已，海濱國小學童更是滿足地直說「謝謝大哥哥」。
台灣聖心文教基金會長年辦理各式送暖活動，拋磚引玉的善行吸引阿瘦皮鞋投入公益行列，雙方決定在今年農曆過年前，發起「把愛『袋』在一起」活動，攜手將募集到的2000份文具組送到屏東偏鄉小學的學童手上，除是送上新年禮物外，更是一種祝福。
基金會執行長杜佳樺說，都市小朋友想要的新年禮物可能是智慧型手機、3C產品，但在偏鄉，能拿到一組全新的文具組就很滿足，對他們而言，禮物輕重不是重點，有關懷的心更是重要，因此在佳節前送上一份有愛的禮物，能讓他們記得互助的真諦。
迦南療養院主任杜祈霖，受託到海濱國小送上100份文具組，學童見狀後開心不已，燦爛的笑容下不停地詢問「這是給我的嗎」，隨後將新年禮視為珍寶般保護；杜祈霖不忘藉機勉勵學童，教他們長大後有能力時，一定要把握機會回饋社會。
(中時)
關鍵字：偏鄉學童
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