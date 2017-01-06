春節將到 高市舉辦獨居老人圍爐

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高雄市社會局6日舉辦首場獨居長輩圍爐活動，席開53桌，副市長許銘春（右一）到場向長輩拜早年。（呂素麗攝）

高雄市社會局6日舉辦首場獨居長輩圍爐活動，席開53桌，長輩享受美食。（呂素麗攝）

農曆春節腳步近了，高雄市社會局6日中午在香蕉碼頭河邊餐廳舉辦首場獨居長輩「圍爐」活動，10日將在旗山區舉辦第2場，兩場共有1000名獨居長輩參加，吃美食話家常，提早享受溫馨圍爐。

獨居長輩「圍爐」除了精緻豐盛料理及豐富的摸彩品，現場還安排長青和風歌唱藝術團帶來一連串精采的歌舞表演，讓參與長輩們在農曆年前共同感受年節溫暖，副市長許銘春也特別到場向長輩們拜早年。

社會局表示，參加圍爐的長輩都很長壽，90歲以上的長輩有24位，80至89歲者也176位，是名符其實的「萬歲宴」

其中，最高齡者的是旗山區98歲李柯梗奶奶，她96歲時還參與並完成了志工課程，目前身體狀況極佳，最愛在家種菜，平時也會到社區照顧關懷據點參加活動，生活充實豐富。

家住岡山區93歲的宋明璫奶奶，今年也熱情參加，她平日喜歡散步、泡茶，飲食清淡，多做運動，是她長壽的祕訣。

今年圍爐活動由財團法人京城社會福利慈善事業基金會等數十個民間團體及善心人士共同贊助，農曆年前，還將分送年菜給低收入戶及中低收入的獨居長輩，活動現場另邀請書法名家揮毫寫春聯送長輩。

(中時)