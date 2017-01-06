台中工業區鋼鐵廠空汙未運作 市府開罰

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空汙嚴重，台中市府啟動緊急應變措施，加強稽查轄內工廠操作現況，環保局在台中工業區查獲一家鋼鐵鑄造廠的空汙防制設備未正常運作，及新增製程設備未申請核准，依違反空汙法告發處分，後續將處10萬元以上，100萬元以下罰鍰，決不寬貸。

環保局長白智榮表示，鑄造廠的製造環境都在高溫情況下操作，空汙防制設備及其監測儀錶容易損壞，如果防制設備功能失效或設備沒有正常運作，業者無法立即察覺，汙染物異常排放，就會造成空汙。

(中時)