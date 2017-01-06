北檢抓菜蟲 北農代理董事長10萬交保

我要評比

檢警偵辦菜蟲案，獲具體進展！台北地檢署接獲檢舉，指控台北農產運銷公司長期向從事水果買賣的董事採購水果禮盒送禮，但董事卻以劣質品混充，北農卻以高價購買，致北農蒙受損失，涉嫌背信，今指揮台北市調處、刑事局兵分12路，首度搜索北農，約談北農常務董事陳益宗、採購科長林根本8人到案，訊後陳益宗獲10萬交保。

至於北農總經理韓國瑜，因人在南部，檢警並未約談他，另擇日再行約談。

(中時)