智慧∞機械高峰論壇 林佳龍：發展無限可能
台中市府今天（6日）與經濟部共同舉辦「智慧∞機械高峰論壇」，市長林佳龍表示，期盼透過各界合作，整合中央與地方資源，推動智慧機械產業發展無限可能性。
行政院通過「智慧機械產業推動方案」，以台中市為核心，串聯彰雲嘉等中部縣市，發展智慧機械與國防航太工業，成為蔡英文總統「五大產業創新研發計畫」中率先通過的首案。
林佳龍指出，大肚山60公里的產業聚落，是製造業、精密機械、航太零組件重鎮，台中是智慧機械之都，由中央與地方攜手努力，在規畫產業園區、水湳會展中心經費補助、產學合作人才培育、國際招商等層面，增加更多資源挹注。
他對論壇活動名稱「∞」符號表示，代表無限可能性，也象徵機械齒輪意象，整合各界資源，共同建構智慧機械產業平台，鏈結中央及地方的智慧機械推動辦公室從台中市啟動。
經濟部長李世光強調，中央政府推動「5+2」產業政策，以「連結未來、連結國際、連結在地」三大面向主軸，智慧機械產業是重要環節，也是第一個通過行政院拍板認定的計畫，台中地區智慧機械、工具機等產業發展榮景，以台中為核心，整合產、官、學、研資源，將成為推動智慧機械產業發展的典範。
中市經發局長呂曜志表示，透過凝聚發展智慧機械共識，未來將帶動智慧機械產業年複合成長率翻倍成長，預計至2019年成長率為2%、至2023年可上升為5%以上，相較過去10年之年複合成長率2.4%，成長約2倍。
(中時)
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