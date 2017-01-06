杜特蒂登來訪俄艦 盼俄成盟友和保護者
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天參觀目前正在馬尼拉進行4天訪問的兩艘俄羅斯軍艦之一，他表示希望俄國成為菲國盟友和保護者。俄國是菲國傳統盟友美國的死對頭。
路透社報導，俄羅斯大使昨天表示，俄國已經準備好提供菲國精密武器，希望能成為菲國親密盟邦。
杜特蒂在和俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（Eduard Mikhailov）握手時說道，「我們歡迎我們的俄羅斯友人。隨時可以停泊靠岸，無論是運補，或也許當我們的盟友保護我們。」
杜特蒂在和華府當局爆發齟齬，縮減軍事關係，菲美關係生變之際，採取行動改善和中國大陸及俄國的關係。
杜特蒂預定4月訪問莫斯科。俄艦來訪是雙方海軍之間首次官方接觸。
米海洛夫3日表示，俄國希望和菲國舉行海上演習，以打擊恐怖主義和猖獗的海盜。1060106
(中央社)
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