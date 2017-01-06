大陸霾害重 南下避霾航班搜索量爆增

中國大陸日前經歷一波嚴重空氣汙染，大陸旅遊平台數據顯示，北京、山東、陝西等地民眾南下「躲霾」航線的搜索量出現爆發式成長，飛三亞的航線是首選，大理、廈門等地的航班也同樣熱門。

2016年12月29日，北京市環保局發布跨年重污染橙色預警。1月4日，北京市再次延續空氣重污染橙色預警，將應急狀態持續到7日。

澎湃新聞報導，去哪兒網平台今天發布數據顯示，北京空氣污染橙色預警發布後的2016年12月29日，北京前往西南內陸、東南沿海地區的機票搜索量是12月28日預警發布前大幅度成長，達到該平台近期機票搜索量的高峰。

其中，北京前往三亞的機票搜索量比橙色預警前的12月28日成長30%；北京前往大理的機票搜索量成長25%。

去哪兒網數據還顯示，不僅限於北京出發。6日、7日從京津冀多個霧霾嚴重的城市出發前往三亞、大理、廈門、昆明的航線，搜索量倍數成長，達到50萬人次。

搜索量上升也同樣使「避霾」航線銷售火爆，去哪兒網平台表示，由於搜索北京6日、7日前往三亞、大理兩地航班的搜索量上漲明顯，折扣機票也大多在8折以上，個別航班甚至出現餘票不足的情況。

根據去哪兒網平台統計，從搜索量來看，三亞已經成為首選的「霧霾避風港」。1060106

(中央社)