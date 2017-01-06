台北古早味 焦桐帶路167家小吃
說到品嘗台灣小吃，許多人想到去台南，作家焦桐花了半年踏訪試吃，認為台北才是小吃之都。他嚴選古早味小吃寫入新書，以美食引領國內外吃貨大啖台北老味道。
焦桐的新書「味道台北舊城區」今天出版，介紹艋舺、大稻埕、大龍峒等台北舊城區167家小吃，他說，自從清朝艋舺商圈發展傳承至今100多年來，台北外來人口多，外食人口多，以寺廟為中心的小吃密度高，小吃當然最好的是在台北，只是台北的「大吃」也很有名，名聲蓋過了小吃。
就像先前的「味道福爾摩莎」、「蔬果歲時記」一樣，他在記者會分享庶民好滋味，包括：華西街阿猜嬤甜湯、珠記大橋頭油飯、碗粿之家。他並分享一招私房吃法，就是剪兩段冷油條放在米糕粥裡，起了畫龍點睛的作用。
阿猜嬤甜湯第二代老闆柯得隆說，米糕粥要將圓糯米要熬到飽脹卻不破，桂圓和紅糖則要煮到琥珀色，他從小看媽媽（阿猜嬤）這麼「厚工」。就也正是焦桐推崇的台灣小吃古早味：老老實實熬一鍋湯，而不是人工添加物加料。
焦桐拋出台北西區大夜市的概念，串連大龍峒保安宮、延三夜市、迪化街霞海城隍廟、寧夏夜市，再延伸到華西街，讓料理帶路，喚起台北人的老記憶，也吸引外國旅客台漫步台北城的發展軌跡。
焦桐也呼應限制使用一次性餐具與塑膠袋的政策；他表示，「誰說小吃不是很乾淨？」小吃當然可以弄得很乾淨，然而有的店家老闆將塑膠餐具再套上塑膠袋盛裝食物，那真是「萬劫不復」。
在接下來的兩年，焦桐將探訪更多店家，寫出台北老味道，他說，他心中有一把尺，有的小吃店家三顆星要繼續保持，有的小吃店家可期待提高水準，屆時將會公布私房台北小吃好評名單。
台北市觀光傳播局長簡余晏今天出席新書發表會，她向台南觀光旅遊局長王時思下戰帖，強調台北當然是小吃之都，北市府計劃將焦桐的新書翻譯成英、日、韓文，部分內容在台北畫刊先賭為快，希望有更多人跟著美食遊台北。1060106
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範