台中國際花毯節 大勇國小師生驚呼美呆！

台中市大勇國小師生今天到后里花田綠廊校外教學，對展區的創意設計大為驚豔，直呼垃圾掩埋場變成公園實在「好漂亮！」（圖／台中市府提供）

2016台中國際花毯節進入倒數第3天，把握最後期間賞花，台中市大勇國小師生今天（6日）到后里花田綠廊進行校外教學，了解石虎生態保育，體驗花卉裝置藝術與環境議題，首次來到后里觀賞花毯節的學生們對於展區的創意設計嘖嘖稱奇，直呼垃圾掩埋場變成公園實在「好漂亮！」

大勇國小帶隊老師洪淑玲表示，每年學校都會定期安排學生校外教學，有到附近社區巷弄或美術館體驗社區文化與美學教育，這次安排學生到花田綠帶讓大家一睹美麗花卉展示，市府也安排學生進行園區導覽，此趟行程相當具有環保教育意義。

觀光旅遊局指出，花毯節為期16天，展區安排各個系列活動，旅客服務中心設有「花田綠走廊演進及永續再造」展，苗圃園區有環境綠美化、生態保育、野生動物救傷及處理宣導、石虎保育宣導及文創DIY等講座，讓民眾不僅來花毯賞花，更重要的是進一步認識到花毯節選擇在環保公園舉辦的教育意涵。

參與戶外教學的大勇國小師生，對於許多有動物造型的花卉裝置藝術感到特別有興趣，老師也當場舉行小小考試，讓大家一一猜答「旋轉木馬」內有哪些動物，最後也針對花毯節代言動物「石虎」進行簡單的教學。大勇國小學生說，園區內的花很多，很漂亮；甚至，大家對「石虎迷宮」紛紛表示興奮，在盛開的向日葵花牆裡，體驗迷宮十分具有真實感。

觀旅局表示，今年花毯節受到大小朋友歡迎，尤其各個展區都有安排讓民眾互動拍照的可愛花卉裝置，讓民眾可以留下紀念身影，花毯節將在1月8日閉幕，歡迎民眾把握最後時間，一起遊賞花毯節喔。

另外，在8日閉幕當天，觀旅局也預計舉辦「2018張明信片邀親友參觀2018台中世界花卉博覽會」，民眾只要閉幕當天用花毯節紀念明信片現場書寫地址投入郵筒，邀請您國內外好朋友一起來參觀2018台中世界花博，主辦單位將免費提供郵資幫您寄到國內外，心動不如行動，為您親朋好友捎上祝福，在閉幕當天迎接2018台中世界花卉博覽會！

(中時)