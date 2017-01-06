北海道出現零下26.6度 今冬日本最低溫

我要評比

1月6日的北海道早上，以內陸為中心籠罩酷寒，旭川市江丹別町觀測到攝氏零下26.6度，是今年入冬以來觀測到的全國最低氣溫。

「北海道文化放送」報導，雖然江丹別居民已習慣嚴寒冬天，但在攝氏零下26.6度環境下工作，不少農民直呼「手指好痛」。極度寒冷的天氣就連牛隻的牛毛也凍結，吐氣變成白煙，使得牛舍籠罩白煙。

6日早上，幌加內町、本別町、陸別町也觀測到零下25度低溫。旭川市觀測到零下19.2度的今冬最低溫。1060106

(中央社)