辜寬敏：若美不反對 可期待加入聯合國

總統府資政辜寬敏今天表示，美國準總統川普稱總統蔡英文為蔡總統，是承認台灣是一個國家，未來就應該往這個方向發展，只要美國不反對，台灣就可期待加入聯合國。

新台灣和平基金會下午舉行「Taiwan Sentinel台灣守望」網站上線記者會，辜寬敏以基金會董事長身分出席致詞，前美國在台協會（AIT）台北辦事處長司徒文（William A.Stanton）也出席祝賀。

辜寬敏表示，自從蔡總統跟川普通電話後，國際上對台灣的認識、台灣的地位的確有很大的變化，但台灣是否是一個國家？蔡總統說要維持現狀，「我最反對維持現狀」，總統就任時要唱國歌，他不願站起來，打死也不唱。川普稱「蔡總統」，就是承認台灣是一個國家，往後應往這個方向去發展，不用想東想西。

辜寬敏說，當然中國一定會反對，但中國的態度囂張，不守國際秩序，讓川普對中國非常不滿，美國軍方也對過去美國總統的中國政策不滿，特別是中國最近出入南海、遼寧艦的行動等。

他說，他認為中國絕對不會武力侵犯台灣，一旦發生戰爭，台海被封鎖，將導致經濟下降、人民吃不飽，第一個受影響的就是中國共產黨，如果做的到，早就做了。

辜寬敏認為，過去台灣要加入聯合國，中國跟美國都不贊成，未來川普上台，亞洲的情勢也會變，只要美國不反對，台灣就可以期待加入聯合國。

他表示，應該讓國際更了解台灣的重要性，如果台灣變成中國的一部分，美國在亞洲將退守到關島，亞洲秩序將無法維持，希望將台灣的聲音傳到國際上。

司徒文表示，川普對美中台關係帶來很大的不確定性，現在對台灣來說是一個關鍵時刻，但許多美國記者與官員對美國的一中政策並不了解，他也撰文刊登在「守望台灣」網站上，希望透過這個平台讓大家了解台灣。

新台灣和平基金會贊助成立「Taiwan Sentinel台灣守望」網站，今天正式上線，提供針對台灣議題的評論與分析，由政治分析家寇謐將（J. Michael Cole）擔任主編。1060106

(中央社)