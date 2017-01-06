馬英九出席內科聯歡晚會 和柯文哲錯開
前總統馬英九今晚參加內湖科技園區聯歡晚會致詞時被台下民眾問到，「總統腳有無好一點」，他打趣說，「好很多點，剩下點不多」；台北市長柯文哲也應邀出席，兩人前後錯開。
台北內湖科技園區發展協會晚間舉行「內科之夜聯歡晚會」，柯文哲和馬英九都應邀出席，柯文哲在晚間6時多抵達，致詞完後逐桌敬酒，行政院發言人徐國勇也陪同在旁，柯文哲在晚間7時前匆忙離去。
馬英九約7時抵達，簽名後隨即步入會場，他在致詞先提到自己也是盛裝出席，並看著自己受傷的腳，這時，台下民眾大聲詢問，「總統腳有沒有好一點」，馬英九笑答，「好很多點，剩下點不多」。
馬英九致詞時說，很高興看到內科園區現在有很好的成果，像內科在2013年產值是新台幣3兆9000萬元，現在則是4兆8000萬元。
他接著提到，內科不像科學園區和工業區，內科是靠著廠商和市政府一起努力的才有很好的結果，過去擔任台北市長時，3個月來一次，當時沒有別的長處就是幫大家解決問題，並從最早的內湖輕工業區，變成內湖科技園區，也簡稱內科。
馬英九說，2007年參加晚會時收到一個獎牌，上面寫著「內科之父」，「有人問我說，是胸腔內科還是腸胃內科」，台下頓時大笑。
馬英九表示，都不是，都是廠商和市府憑著自己的拚勁，把基隆河截彎取直的土地變成內科，當時是台達電最早來，頗具慧眼，「對我來講，內科的建設，是8年市長任內非常亮麗的政績，作夢都沒想到，一個地方政府只要努力，仍然可以創作很不錯的經濟」。
他說，像是南港園區是經濟部，仍然全力幫忙，「內科是我們自己養大的，一定要更好」，過去擔任市長時，常帶團去國外招商，尤其是生物科技方面，一直感到「只要努力，地方政府一樣可以對經濟發展有很大的貢獻」。1060106
(中央社)
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