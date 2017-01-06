巴基斯坦列車撞黃包車 6童和駕駛喪生

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巴基斯坦旁遮普省南部今天發生一列列車撞上電動黃包車事故，造成6名上學途中的兒童喪生，黃包車駕駛也喪命。這是巴基斯坦4個月來第3起致命列車意外。

巴基斯坦警官沙法拉茲（Asad Sarfaraz）表示，在這起車禍中喪生的孩童，年齡介於6到10歲。

沙法拉茲表示，列車事故發生時，平交道的柵門沒有放下，意味著路上車流可以穿越鐵軌。

鐵路部長拉斐克（Khawaja Saad Rafique）告訴記者，天候可能也是釀成事故的原因。

拉斐克表示：「我們必須調查是否是人為疏失還是因為大霧的關係。」1060106

(中央社)