謝長廷盼駐日代表處也能正名

我駐日代表謝長廷6日在東京代表官邸舉辦新年會，甫於1月1日改名的「日本台灣交流協會」理事長今井正向他遞上新名片。謝長廷受訪表示，希望代表處也能儘快正名。謝長廷也回應了兒女之事，澄清妻子返台是因女兒謝維芬摔倒昏迷，非媒體報導所說返台處理兒子謝維洲的賭債。

對「台北駐日經濟文化代表處」是否正名之事，謝長廷表示，「改名非代表處的權限，要看外交部和行政院的政策，如果能夠名符其實是最好。」、「我們事實上是台灣駐日代表處，現在常會引起誤解，好像我們是代表台北市政府，我常要解釋我們是代表台灣，不是代表台北市。」但他強調，「我尊重高層的指示」。

謝長廷提及川普的美國優先主義對台日的影響時表示，「台日都是以貿易、出口為導向的國家，如果保護主義抬頭，長期對我們是很不利的，若TPP無法進行，雙邊經貿就很重要，我們跟日本應更加團結，共同面對新的變化，同時應加速洽談自由貿易協定（FTA）問題。」。

對於近來媒體關心的家事問題，謝長廷說：「過去這4個月對我和太太來講是非常掙扎的，因為我女兒昏迷、腦出血、開刀兩次，我們很煎熬，擔心是不是會白髮人送黑髮人。非常感謝，現在她清醒了，在復健中，但還有一點後遺症，在這樣的心情下，很多事情我們不想辯解。」

「對於兒子的事，他自己是民意代表，自己要承擔，但我查了一下，很多報導也不是事實。例如，有立委去解決賭債還打折，但買運動彩券不可能讓你欠幾百萬幾千萬。媒體指的『謝系立委』，不妨公開姓名，據我了解是沒有，處理賭債也是違法的。」

謝長廷6日的臉書發文如下：

一、女兒維芬在去年八月底帶孫子到藝術學院參加音樂比賽時，摔倒跌落階梯而腦部受傷，緊急送醫開刀，昏迷不醒一段日子，因為平常並無聘雇幫傭，我太太急忙回台協助照顧三個孫子女。絕非如部份媒體所說回台處理謝維洲的賭債。

二、謝維洲涉及簽購運動彩券一事，他身為公眾人物，自應受媒體嚴厲監督。雖然他自認委屈，辯稱運動彩券是政府核准發行，並非賭博也不違法，更沒欠債千萬元的事實，但我認為頻繁簽購運彩才有今日後果，咎由自取，應該嚴格自省自律，要求其不必澄清也不該辯解。

三、女兒維芬已經清醒過來，目前順利復健中，我們夫婦終於攞脫生死別離的痛苦煎熬，此刻內心充滿感恩，外界如何誤解渲染，已經無力計較也無所謂，何況政界打滾數十年，也難保曾經無心曲解或傷害他人，這次的事件，願意平靜以果報消業的心境，接受一切發生的事情，也在此謝謝友好的關心。

四、倒是媒體報導有「謝系立委」出面代維洲談判打折，並清償賭債云云，因涉及政界友人聲譽，必須在此鄭重聲明，並無此事，報導之媒體既然指出是「謝系立委」，應有名有姓，不妨刊出接受檢驗，避免再造新業，傷害無辜。

(中時)