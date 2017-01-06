坂本勇人赴關島自主 也把經典賽用球帶出國
日本職棒讀賣巨人游擊手坂本勇人，5日前往關島自主訓練，為了備戰今年三月的經典賽，坂本也將經典賽官方用球帶出國，盼能趕快適應比賽用球。
坂本勇人表示，因為用球感覺比較滑，手指有點難握實，不好好練習真的不行，也希望把自己訓練調整好，以萬全的準備迎接二月的實戰練習。
坂本勇人是巨人最高薪球員，2013年也曾入選經典賽日本代表隊，當時25打數擊出6支安打，包含一發全壘打，本屆再度入選，他也盡快進行自主，坂本指出，往年都是以3月下旬的開幕戰為調整目的，今年改變方法，期望在集訓前調整至百分之百，努力備戰經典賽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。