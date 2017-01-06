坂本勇人赴關島自主 也把經典賽用球帶出國

坂本勇人今赴關島自主訓練，也把經典賽用球帶出國。(中時資料照 美聯社)

日本職棒讀賣巨人游擊手坂本勇人，5日前往關島自主訓練，為了備戰今年三月的經典賽，坂本也將經典賽官方用球帶出國，盼能趕快適應比賽用球。

坂本勇人表示，因為用球感覺比較滑，手指有點難握實，不好好練習真的不行，也希望把自己訓練調整好，以萬全的準備迎接二月的實戰練習。

坂本勇人是巨人最高薪球員，2013年也曾入選經典賽日本代表隊，當時25打數擊出6支安打，包含一發全壘打，本屆再度入選，他也盡快進行自主，坂本指出，往年都是以3月下旬的開幕戰為調整目的，今年改變方法，期望在集訓前調整至百分之百，努力備戰經典賽。

(中時電子報)