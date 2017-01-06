黨部主委直選 國民黨盼爭議降到最低

有關縣市黨部主委直選，國民黨今天表示，應要有完善規範及周全配套，若急就章地倉促辦理，恐會讓組織運作產生隔閡，希望將衝擊與爭議降到最低，建立可長可久直選制度。

國民黨副主席郝龍斌上午談到黨部主委直選時指出，這是19全決定的，黨部主委負責財源籌措與提名，主委直選非常重要，他認為應該是在520與黨主席、黨代表選舉一起，可能對地方黨部是「最好的安排」。

國民黨今天表示，辦理相關選務工作並不困難，但癥結在於直選後的各黨部主委的權利義務、職權範圍與各黨部財務、人事等問題，不僅涉及中央與地方分工責任的釐清、部分黨務規章的修正，也因各地政治生態的迥異，必須考量不同情勢下的因素。

國民黨說，若急就章地倉促辦理，未有周延的制度規範，恐會讓組織運作產生隔閡，後續衍生更多爭議，絕非第19屆全代會第4次會議通過地方黨部主委直選案的本意。

國民黨強調，全代會通過地方黨部主委直選案後，相關單位即積極辦理籌備工作，並由副主席詹啟賢負責召集研修小組，希望能儘早規劃完成，但此案牽涉各地方黨部的組織運作，於各地召開「縣市黨部主委直選」地方黨部基層座談是廣納意見、凝聚共識的必要過程，用意在於聽取意見作為研修的方向；否則，中央黨部自行研擬、推行，未傾聽、採納各地黨代表或基層黨員的想法與意見，將導致相關制度規範與各地方情勢無法契合，讓組織運作難以順暢。

國民黨表示，目前各縣市黨部主委皆以「在地用人，用在地人」為原則任用，實在沒有如外界所言拖延直選案的理由與必要，僅希望能力求完善規範及周全配套，在黨的組織制度面對重大變革之際，將衝擊與爭議降到最低，建立可長可久的直選制度。

對於部分黨籍人士的誤解，國民黨表示，將會以更詳細、具體的說明與溝通，來化解誤會、消弭歧見。1060106

(中央社)