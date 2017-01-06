黨部主委直選 國民黨盼爭議降到最低
有關縣市黨部主委直選，國民黨今天表示，應要有完善規範及周全配套，若急就章地倉促辦理，恐會讓組織運作產生隔閡，希望將衝擊與爭議降到最低，建立可長可久直選制度。
國民黨副主席郝龍斌上午談到黨部主委直選時指出，這是19全決定的，黨部主委負責財源籌措與提名，主委直選非常重要，他認為應該是在520與黨主席、黨代表選舉一起，可能對地方黨部是「最好的安排」。
國民黨今天表示，辦理相關選務工作並不困難，但癥結在於直選後的各黨部主委的權利義務、職權範圍與各黨部財務、人事等問題，不僅涉及中央與地方分工責任的釐清、部分黨務規章的修正，也因各地政治生態的迥異，必須考量不同情勢下的因素。
國民黨說，若急就章地倉促辦理，未有周延的制度規範，恐會讓組織運作產生隔閡，後續衍生更多爭議，絕非第19屆全代會第4次會議通過地方黨部主委直選案的本意。
國民黨強調，全代會通過地方黨部主委直選案後，相關單位即積極辦理籌備工作，並由副主席詹啟賢負責召集研修小組，希望能儘早規劃完成，但此案牽涉各地方黨部的組織運作，於各地召開「縣市黨部主委直選」地方黨部基層座談是廣納意見、凝聚共識的必要過程，用意在於聽取意見作為研修的方向；否則，中央黨部自行研擬、推行，未傾聽、採納各地黨代表或基層黨員的想法與意見，將導致相關制度規範與各地方情勢無法契合，讓組織運作難以順暢。
國民黨表示，目前各縣市黨部主委皆以「在地用人，用在地人」為原則任用，實在沒有如外界所言拖延直選案的理由與必要，僅希望能力求完善規範及周全配套，在黨的組織制度面對重大變革之際，將衝擊與爭議降到最低，建立可長可久的直選制度。
對於部分黨籍人士的誤解，國民黨表示，將會以更詳細、具體的說明與溝通，來化解誤會、消弭歧見。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。