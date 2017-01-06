「翻版徐子淇」94狂！疑背法拉利CEO男友劈富豪

香港女星傅嘉莉。(取自傅嘉莉臉書)

傅嘉莉今日為新戲宣傳，否認有富豪B這個人。(取自東網)

香港女星傅嘉莉（Kelly）外形神似「千億媳婦」徐子淇，又被港媒暱稱「翻版徐子淇」，去年１月被爆與已婚香港法拉利代理商莊天龍過從甚密，甚至曝光兩人同遊歐洲的親臉照，讓傅嘉莉為了躲避媒體追問，不惜缺席公開活動。

然而日前又有周刊驚爆，其實傅嘉莉還同時與另一位富豪B交往，原以為富豪B沒有發現她的劈腿行徑，可享齊人之福，誰知富豪B早就起疑心，查出莊天龍曾送一台價值百萬的7人座車給女方代步，車牌還是「KB 9XX」，疑似就是兩人英文名字縮寫Kelly、Benny兼交往紀念日。

周刊還進一步曝光富豪B質問傅嘉莉的對話截圖，傅嘉莉為了讓富豪B相信自己清白，就向男友表示莊天龍除了正宮還有小三小四，自己絕不會當小五。

對於劈腿爆料，傅嘉莉今(6日)為新戲《財神駕到》宣傳就回擊：「TVB可以請寫報導的人來當編劇，新聞完全沒影響到我，我不會為了假新聞感到不開心。」也沒有富豪B這個人。

(中時電子報)