「翻版徐子淇」94狂！疑背法拉利CEO男友劈富豪
香港女星傅嘉莉（Kelly）外形神似「千億媳婦」徐子淇，又被港媒暱稱「翻版徐子淇」，去年１月被爆與已婚香港法拉利代理商莊天龍過從甚密，甚至曝光兩人同遊歐洲的親臉照，讓傅嘉莉為了躲避媒體追問，不惜缺席公開活動。
然而日前又有周刊驚爆，其實傅嘉莉還同時與另一位富豪B交往，原以為富豪B沒有發現她的劈腿行徑，可享齊人之福，誰知富豪B早就起疑心，查出莊天龍曾送一台價值百萬的7人座車給女方代步，車牌還是「KB 9XX」，疑似就是兩人英文名字縮寫Kelly、Benny兼交往紀念日。
周刊還進一步曝光富豪B質問傅嘉莉的對話截圖，傅嘉莉為了讓富豪B相信自己清白，就向男友表示莊天龍除了正宮還有小三小四，自己絕不會當小五。
對於劈腿爆料，傅嘉莉今(6日)為新戲《財神駕到》宣傳就回擊：「TVB可以請寫報導的人來當編劇，新聞完全沒影響到我，我不會為了假新聞感到不開心。」也沒有富豪B這個人。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。