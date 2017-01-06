人行約見上海比特幣平台負責人

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華爾街見聞報導，中國人民銀行上海總部今日公告，其聯合上海市金融辦聯合相關監管部門約見上海市比特幣交易平台主要負責人。比特幣價格在該公告後，出現一輪下跌。

公告稱，此次約見主要在了解平台營運狀況，並提醒可能存在之風險。此外，人行也要求比特幣交易平台嚴格按法經法，敦促該平台對照相關法律法規開展自我檢查、清理整頓。

約晚間7點，人行公告發出後，比特幣中國數據顯示比特幣價格每個由6,600元人民幣（下同）跌至6200元，短暫盤整後又跌破5,800元關口，計公告出現後跌幅超過10％，全天跌幅擴大至17％。

(工商)