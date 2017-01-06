人行約見上海比特幣平台負責人
華爾街見聞報導，中國人民銀行上海總部今日公告，其聯合上海市金融辦聯合相關監管部門約見上海市比特幣交易平台主要負責人。比特幣價格在該公告後，出現一輪下跌。
公告稱，此次約見主要在了解平台營運狀況，並提醒可能存在之風險。此外，人行也要求比特幣交易平台嚴格按法經法，敦促該平台對照相關法律法規開展自我檢查、清理整頓。
約晚間7點，人行公告發出後，比特幣中國數據顯示比特幣價格每個由6,600元人民幣（下同）跌至6200元，短暫盤整後又跌破5,800元關口，計公告出現後跌幅超過10％，全天跌幅擴大至17％。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。