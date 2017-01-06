北農常務陳益宗10萬交保喊冤：我不是菜蟲

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台北地檢署偵辦菜蟲案，接獲檢舉指控台北農產運銷公司長期向從事水果買賣的董事採購水果禮盒送禮，明知董事以劣質柚子混充，北農卻以高價購買，致北農損失逾百萬元，涉嫌背信，今指揮台北市調處、刑事局首度搜索北農公司、北農常務董事陳益宗住處等12處，約談陳益宗、採購科長林根本8人，檢方訊後諭令陳益宗10萬交保。

至於北農總經理韓國瑜，因人在南部，檢警昨未約談他，將擇日再約談。

陳益宗離開地檢署時，面對媒體詢問，否認他是菜蟲，大家誤會了，強調他只是幫農民賣，他身為董事但不懂法律，沒有作好利益迴避。

(中時)