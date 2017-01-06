偽裝大陸國有銀行 2嫌詐18億存款

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中國大陸南京市一家假銀行，偽裝成大陸國有銀行詐騙，吸收存款逾人民幣4億元（約新台幣18億元），2名主犯被判有期徒刑9年與9年半。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，一名曾姓與一名何姓被告設立這家假銀行，包括店門面及內部被裝修成與大陸國有銀行相似，有身穿制服的「銀行職員」以及偽造存款單，不過並沒有經過大陸國家有關部門的批准手續。

南京市中級人民法院指，對曾、何二人分別判處有期徒刑9年和9年半。

人民日報報導，這家假銀行原註冊為「盟信農村經濟信息專業合作社」，在2012年登記成立，業務範圍是為成員提供農業生產經營相關的經濟資訊諮詢，並沒有吸收公眾存款的資格。

不過，兩名被告以支付10%至15%貼息為誘惑，透過合作社對外吸收存款。

報導引述一名曾經在該信用社上班的人士指，員工經被告人引導，不對客戶明確說明該社的業務性質。

報導引述南京中院刑事二庭副庭長張松濤表示，「近5年以來，南京全市法院受理的非法集資刑事案件數呈現持續上升的態勢，年平均增幅63.79%」，非法集資者往往採用合法交易的形式掩蓋非法集資的目的。1060106

(中央社)