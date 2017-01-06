柏林卡車攻擊後 德國人認為安全無虞

儘管耶誕前夕發生市集遭到卡車闖入的恐怖攻擊，一項最新民調顯示，高達3/4的德國民眾仍相信安全無虞。而總理梅克爾所屬的政黨聯盟仍獲得最多民眾支持。

德國柏林去年年底耶誕前夕，發生耶誕市集遭到卡車闖入，造成12人死亡、48人受傷的攻擊事件，許多媒體報導都直指民眾對政府的難民開放政策不滿，擔憂未來恐攻將頻繁發生。

不過德國第一電視台（ARD）委託民調機構Infratest Dimap在今年年初進行的民調，卻有完全不同的結果。根據這項民調，73%受訪者在柏林耶誕市集攻擊後，仍認為安全無虞，僅26%感覺不安全。

若是以政黨傾向分析，左派黨（Die Linke）的支持者安全感最高，達到96%，綠黨支持者也達到92%。另方面，反對難民接納的極右政黨另類選擇黨（AfD）的支持者有約66%感到不安全。

在問及面對恐怖攻擊時，德國是否做好安全保障時，約57%民眾認為答案是肯定的，甚至有88%受訪者表示相當信賴德國警方。

有關柏林恐攻對今年秋季大選的影響，調查顯示，若是週日就投票，梅克爾（Angela Merkel）領導的基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）獲得37%民眾支持，比12月初高出2個百分點；不過另類選擇黨的支持度也增加2個百分點，達到15%。

至於德國政府最該優先處理的問題，有40%受訪者認為必須優先處理難民議題，其次則是國內安全與因應恐怖攻擊威脅。1060106

(中央社)