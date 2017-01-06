役男大亨online線上申請 出國不卡關
農曆春節與寒假出國潮來臨，以往役男出國都需要提前一個月，攜帶身分證、護照以及印章到各公所提出申請，現在只要透過新北市的役男大亨online系統就可以立刻線上申辦，避免公所住家間馬拉松式來回奔波，新北市民政局提醒，去年一共有近3萬名役男，平均每個月都會有16位役男因未申請出境卡關，浪費美好假期。
民政局兵役徵集科長許力友表示，早期推出的役男線上出境申請需要部分人力核對資料，役男在機場申請完之後還會透過1999請求協助，因此公所同仁還會半夜緊急接到電話核對役男資料，協助役男出境，在今年的卡關案件中就有超過5成都是半夜提出申請。
而役男出境有分觀光出境、教育部推薦、學校推薦以及出國就學，不同種類的出境方式都分別有時間限制，如果役男在出境時限內沒有回國的話，當年度與次年的出國申請都會不予核准，超過六個月更會被移送法辦，役男務必要留意。
另外，新北市的役男大亨online首創役男出境線上申請，大幅降低出境申請時間，役政署也在今年設置全國役男出境線上申請系統，讓役男可以隨時隨地申請出境，不過役男短期出境核准通知單只有1個月的效力，役男要多加注意，此外，收到體檢通知書的役男無法透過線上申請出境，必須到公所臨櫃申請，而收到徵集令的役男則無法出境，詳情請洽各公所，或至新北市役男大亨online查詢。
(中時)
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