中紀委審查影片曝光 促黨員深刻反省

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中共中紀委專題片《打鐵還需自身硬》5日播出第二集《以擔當詮釋忠誠》，展示對吳天君、原屹峰等違紀幹部的調查過程，審查談話包括讓審查物件重溫入黨誓詞、重讀自己的入黨志願書等流程，以讓他們更深刻認識自己的錯誤。

網易新聞6日報導，在中央紀委的一次執紀審查談話現場，被審查人吳天君，曾任河南省委常委、政法委書記，2016年11月，因涉嫌嚴重違紀接受組織調查。

影片顯示，讓審查物件重溫入黨誓詞、重讀自己的入黨志願書，學習黨章黨規，再對照自己的違紀違法事實反思，是目前中央紀委執紀審查中的一個必經環節。

(旺報)