新北寒假青少年休閒育樂營 現正熱烈報名中
新北市政府教育局為提供學子多元、有趣及具學習意義的寒假假期，自106年1月20日至2月12日期間，將辦理一系列寒假育樂營活動。本次寒假育樂營活動類型包括休閒活動、技能研習、服務公益、知性藝文、體育競賽及其他等6大類，共計開辦569班別，可提供2萬1994人次報名參加。
國中生「職業試探育樂營」專案網站網址為203.72.44.243，可進行查詢與報名，截止報名時間為1月14日。
其餘各類型營隊班別，請先進入新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站(http://camp.ntpc.edu.tw)查詢公告資訊，鎖定有興趣的班別營隊後，逕洽各承辦學校報名，額滿為止。
(中時)
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