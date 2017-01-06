大馬女神林明禎拍廣告 甜笑電暈李敏鎬
26歲「大馬女神」林明禎和韓國男星李敏鎬拍廣告，廣告中使出甜美笑容電暈李敏鎬，但戴假髮演出的她慘變「大頭」，還讓李敏鎬看到笑場。
擔任手機品牌馬來西亞活動大使的林明禎，去年底前往韓國與代言人李敏鎬合作拍廣告，她笑稱是天上掉下的禮物，出發前經紀人礙於保密條款，僅預告男主角是韓國一線男星，一到當地得知對方是李敏鎬，讓她心裡小鹿亂撞。
導演安排李敏鎬走在街上，當他拿起手機拍照時，穿著飄逸白紗洋裝的林明禎騎腳踏車經過面前，使出甜美笑容電暈李敏鎬，常看手機照片思念佳人，最後兩人在漢江不期而遇，還甜蜜對望、相視而笑。
畫面看起來唯美、浪漫，林明禎可是吃盡苦頭，差點凍僵在漢江；導演為捕捉夕陽美景，選在江邊取景，林明禎一身白紗洋裝上陣，在攝氏零下6度的低溫環境拍攝，讓她冷到渾身發抖。
林明禎表示，白色衣服太透明，完全沒地方可偷貼暖暖包，天氣真的很冷、江邊風又大，且最重要是臉部表情不能太僵、要笑得很開心，直呼挑戰超大。
談起李敏鎬，林明禎笑說，李敏鎬身旁前後有6個保鑣圍繞，難得有機會小聊一下，李敏鎬外表看起來酷，相處後覺得人很好、親切，有時還會出現害羞靦腆表情，感覺是含蓄的男生。
角色設定林明禎有頭飄逸秀髮，短髮的她戴假髮演出，但假髮頭套太大，造成視覺誤差，看起來比李敏鎬的頭還大，她感嘆有幕和李敏鎬深情對望的戲，結果李敏鎬一轉頭看到她的「大頭」，立刻笑出聲，讓她超飲恨。1060106
(中央社)
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