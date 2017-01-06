美籍神父甘惠忠領到台身分證 國籍法修法後第一人！

81歲的甘惠忠神父領到身分證跟戶口名簿，非常開心。（莊曜聰攝）

甘惠忠神父從行政院長林全手中接下身分證及戶口名簿。（莊曜聰攝）

去年底國籍法修正後，外籍人士若對台灣有重大貢獻者，無需放棄原國籍就可取得身分證，長期奉獻特殊教育的愛爾蘭裔美籍神父甘惠忠，今天成為修法後拿到身分證的第一人，行政院長林全下午到學甲親自頒發身分證跟戶口名簿給他，感謝神父對台灣的貢獻，拿到身分證的甘惠忠神父，開心的說「我愛台灣，台灣人的愛心讓我完成所有想做的事情，台灣萬歲！」

今年2月28日將滿81歲的甘惠忠神父，來台近54年，能說客語、國語、台語還有泰雅族語，已擁有永久居留證及台南市榮譽市民等身分，自認已是台灣人的他，最想要的就是一張身分證，現在如願以償，他難掩興奮，覺得就像做夢一樣，甘惠忠笑著說，拿到身分證後，以後就能去投票了。

內政部長葉俊榮下午到達台南學甲時，對神父甘惠忠說道，「身分證太晚來了，但終究還是來了」，致詞時也說，台灣因有甘神父奉獻而得到許多福祉優惠，而台灣也是懂得感恩的社會，才有機會幫助甘神父夢想成真。

台南市長賴清德雙手高舉大拇指對著甘神父說：「你已經是正港的台灣人了！」行政院長林全則表示，這張身分證代表對甘神父在台灣奉獻超過50年最大的敬意。

(中時)